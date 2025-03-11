Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
• Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user)
• Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng, cáp mạng)
• Cài đặt và tháo gỡ các phần mềm ứng dụng (Office 365, Teams..)
• Quản lý thiết bị và thu hồi máy tính khi nhân viên nghỉ việc
• Khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng PC, laptop, máy in, photocopy, scan.
• Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera)
• Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS, tổng đài.
• Dán nhãn thiết bị, quản lý tài sản IT.
• Quản lý license phần mềm.
• Định kỳ Disk Clean-up, Scan Antivirus.
• Backup dữ liệu người dùng
• Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án tối ưu
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh Nghiệm: 01 năm (Helpdesk)
• Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban
• Chuyên môn và kỹ năng mềm tốt. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chủ động và có đạo đức nghề nghiệp
Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
• Đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật
• Phúc lợi, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
