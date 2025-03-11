Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 101 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user)
• Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng, cáp mạng)
• Cài đặt và tháo gỡ các phần mềm ứng dụng (Office 365, Teams..)
• Quản lý thiết bị và thu hồi máy tính khi nhân viên nghỉ việc
• Khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng PC, laptop, máy in, photocopy, scan.
• Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera)
• Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS, tổng đài.
• Dán nhãn thiết bị, quản lý tài sản IT.
• Quản lý license phần mềm.
• Định kỳ Disk Clean-up, Scan Antivirus.
• Backup dữ liệu người dùng
• Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn/Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, mạng..
• Kinh Nghiệm: 01 năm (Helpdesk)
• Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban
• Chuyên môn và kỹ năng mềm tốt. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chủ động và có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập: từ 9 triệu đến 11 triệu
• Đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật
• Phúc lợi, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-9-11-trieu-vnd-tai-ha-noi-job335011
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu FPT Software Pro Company
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH Co-well Châu Á
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tới 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Hana Korea Group
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Dmobin
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên 2NF SOFTWARE COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu 2NF SOFTWARE COMPANY LIMITED
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 80 Triệu Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Phenikaa-X làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu Công ty cổ phần Phenikaa-X
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Phenikaa-X làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu Công ty cổ phần Phenikaa-X
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên FiinGroup JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 23 Triệu FiinGroup JSC
11 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ DTDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ DTDI
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên FiinGroup JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu FiinGroup JSC
13 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm