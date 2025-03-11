Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user)

• Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng, cáp mạng)

• Cài đặt và tháo gỡ các phần mềm ứng dụng (Office 365, Teams..)

• Quản lý thiết bị và thu hồi máy tính khi nhân viên nghỉ việc

• Khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng PC, laptop, máy in, photocopy, scan.

• Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera)

• Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS, tổng đài.

• Dán nhãn thiết bị, quản lý tài sản IT.

• Quản lý license phần mềm.

• Định kỳ Disk Clean-up, Scan Antivirus.

• Backup dữ liệu người dùng

• Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn/Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, mạng..

• Kinh Nghiệm: 01 năm (Helpdesk)

• Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban

• Chuyên môn và kỹ năng mềm tốt. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chủ động và có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập: từ 9 triệu đến 11 triệu

• Đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật

• Phúc lợi, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

