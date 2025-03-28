Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.

- Quản trị website thông tin công ty.

- Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.

- Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center.

- Xử lý các sự cố về mạng.

- Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.

- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.

- Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.

- Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng.

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc một số ngành nghề liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực quản trị hệ thống và mạng.

- Kiến thức vững về hệ thống máy tính, mạng LAN/WAN, Server và Data center.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ người dùng hiệu quả.

- Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu cần.

Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Thưởng Lễ, Tết , lương tháng 13

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7, 8h – 17h, nghỉ trưa 1 tiếng

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.

- Phép thường niên 12 ngày/năm và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

- Được tham gia đầy đủ các hoạt động Team-building, du lịch của Công ty, YEP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

