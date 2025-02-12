Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 138 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

- Tham gia phát triển và bảo trì các ứng dụng, Web app và Website của công ty.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm

- Xây dựng giao diện người dùng các ứng dụng.

- Phát triển quản lý cơ sở dữ liệu và viết các ứng dụng

- Phát triển API.

- QC ứng dụng đảm bảo hệ thống tốt, gỡ rối, nâng cấp ứng dụng, khắc phục sự cố.

- Bảo mật ứng dụng.

- Khắc phục sự cố và gỡ rối tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

- Hỗ trợ Khách hàng và các nhóm khác trong công ty khi cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

- Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình Flutter. Kinh nghiệm và kỹ năng lập trình full stack về ứng dụng di động và Web App, Website, phần mềm từ 1 năm trở lên

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Tinh thần làm việc mạnh mẽ, chịu được áp lực, có sức khỏe tốt

- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp và làm việc tài liệu tiếng Anh là một lợi thế lớn

Quyền Lợi

- Thu nhập từ đến 30 triệu/tháng hoặc hơn tùy theo năng lực khi dự án đi vào hoạt động

- Được xem xét tăng lương hàng năm theo đánh giá hiệu quả công việc

- Hoa hồng và thưởng hấp dẫn

- Được đi công tác trong và ngoài nước

- Team building 1 lần/năm

- Cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển

