Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 138 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 30 Triệu
- Tham gia phát triển và bảo trì các ứng dụng, Web app và Website của công ty.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm
- Xây dựng giao diện người dùng các ứng dụng.
- Phát triển quản lý cơ sở dữ liệu và viết các ứng dụng
- Phát triển API.
- QC ứng dụng đảm bảo hệ thống tốt, gỡ rối, nâng cấp ứng dụng, khắc phục sự cố.
- Bảo mật ứng dụng.
- Khắc phục sự cố và gỡ rối tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng
- Hỗ trợ Khách hàng và các nhóm khác trong công ty khi cần thiết
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
- Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình Flutter. Kinh nghiệm và kỹ năng lập trình full stack về ứng dụng di động và Web App, Website, phần mềm từ 1 năm trở lên
Flutter
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Tinh thần làm việc mạnh mẽ, chịu được áp lực, có sức khỏe tốt
- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp và làm việc tài liệu tiếng Anh là một lợi thế lớn
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ đến 30 triệu/tháng hoặc hơn tùy theo năng lực khi dự án đi vào hoạt động
- Được xem xét tăng lương hàng năm theo đánh giá hiệu quả công việc
- Hoa hồng và thưởng hấp dẫn
- Được đi công tác trong và ngoài nước
- Team building 1 lần/năm
- Cơ hội thăng tiến rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
