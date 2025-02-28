Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ ERP user:
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ hệ thống và user trong quá trình vận hành hệ thống ERP.
Cấp tài khoản, phân quyền chức năng, truy cập dữ liệu hệ thống.
Điều chỉnh phân quyền theo yêu cầu công việc.
Báo cáo hoạt động của hệ thống ERP.
2. Quản trị hệ thống ERP:
Giám sát hoạt động của hệ thống ERP và xử lý các vấn đề phát sinh
Phân tích nhu cầu của các phòng ban, phát triển các tính năng mới đáp ứng nhu cầu công việc.
3. Triển khai dự án CNTT:
Phối hợp với vendor triển khai các dự án CNTT.
Giám sát triển khai, ghi nhận hiện trạng.
Theo dõi các yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt.
Xác định và có biện pháp tức thời và xin chỉ đạo để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai dự án.
Tham gia đánh giá, báo cáo, nghiệm thu, vận hành dự án.
4. Đào tạo user:
Tổ chức hoặc phối hợp với các phòng ban tổ chức tập huấn, đào tạo cho nhân viên, khách hàng, đối tác các kiến thức sử dụng hệ thống liên quan đến lĩnh vực CNTT do công ty triển khai.
5. Trách nhiệm tuân thủ & bảo mật thông tin:
Do đặc thù công việc và nghiệp vụ, nhân sự IT có thể có thể truy cập các hệ thống dữ liệu. Nhân sự IT có trách nhiệm tuân thủ theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và kinh doanh của công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.
Kỹ sư CNTT
Kiến thức về mạng.
Kiến thức về hệ điều hành & ứng dụng
Kiến thức về phần cứng.
Khả năng phân tích nghiệp vụ & giải pháp.
Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư CNTT
Kiến thức về mạng.
Kiến thức về hệ điều hành & ứng dụng
Kiến thức về phần cứng.
Khả năng phân tích nghiệp vụ & giải pháp.

Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 201-203 Cách Mạng Thánh Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

