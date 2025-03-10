Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH LINKTO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hoàng Anh Thanh Bình Apartment, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, phát triển và duy trì các dịch vụ backend sử dụng NodeJS và NestJS
Làm việc với MongoDB, Postgres và Redis để lưu trữ dữ liệu và bộ nhớ cache
Triển khai và duy trì các kiến trúc dựa trên message-driven sử dụng Kafka và RabbitMQ
Hợp tác với các lập trình viên frontend để tích hợp APIs và dịch vụ
Tối ưu hóa các ứng dụng về tốc độ và khả năng mở rộng
Viết mã sạch, dễ duy trì và có tài liệu hướng dẫn rõ ràng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên:
Thành thạo NodeJS và NestJS
Có kinh nghiệm với MongoDB, Postgres và Redis
Kiến thức về Kafka và RabbitMQ trong việc truyền thông điệp
Hiểu biết về API RESTful và kiến trúc microservices
Kinh nghiệm với Git và hệ thống kiểm soát phiên bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề và gỡ lỗi tốt
Hiểu biết về nguyên tắc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
Có kinh nghiệm thực tế trong phát triển backend với các dự án đã hoàn thành
Kỹ năng ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với ReactJS hoặc các framework frontend khác là một lợi thế
Hiểu biết về các công nghệ container như Docker
Quen thuộc với các nền tảng đám mây như AWS, Azure hoặc GCP
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Thành thạo NodeJS và NestJS
Có kinh nghiệm với MongoDB, Postgres và Redis
Kiến thức về Kafka và RabbitMQ trong việc truyền thông điệp
Hiểu biết về API RESTful và kiến trúc microservices
Kinh nghiệm với Git và hệ thống kiểm soát phiên bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề và gỡ lỗi tốt
Hiểu biết về nguyên tắc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
Có kinh nghiệm thực tế trong phát triển backend với các dự án đã hoàn thành
Kỹ năng ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với ReactJS hoặc các framework frontend khác là một lợi thế
Hiểu biết về các công nghệ container như Docker
Quen thuộc với các nền tảng đám mây như AWS, Azure hoặc GCP
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH LINKTO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, tăng ca và BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Thưởng và lương 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Công ty trả phí đậu xe, quầy cà phê.
Tiệc công ty tùy tình hình công việc.
Có cơ hội tu nghiệp tại chi nhánh công ty tại Hàn Quốc.
Thưởng và lương 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Công ty trả phí đậu xe, quầy cà phê.
Tiệc công ty tùy tình hình công việc.
Có cơ hội tu nghiệp tại chi nhánh công ty tại Hàn Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKTO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI