Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hoàng Anh Thanh Bình Apartment, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Thiết kế, phát triển và duy trì các dịch vụ backend sử dụng NodeJS và NestJS

Làm việc với MongoDB, Postgres và Redis để lưu trữ dữ liệu và bộ nhớ cache

Triển khai và duy trì các kiến trúc dựa trên message-driven sử dụng Kafka và RabbitMQ

Hợp tác với các lập trình viên frontend để tích hợp APIs và dịch vụ

Tối ưu hóa các ứng dụng về tốc độ và khả năng mở rộng

Viết mã sạch, dễ duy trì và có tài liệu hướng dẫn rõ ràng

Yêu cầu ứng viên:

Thành thạo NodeJS và NestJS

Có kinh nghiệm với MongoDB, Postgres và Redis

Kiến thức về Kafka và RabbitMQ trong việc truyền thông điệp

Hiểu biết về API RESTful và kiến trúc microservices

Kinh nghiệm với Git và hệ thống kiểm soát phiên bản

Kỹ năng giải quyết vấn đề và gỡ lỗi tốt

Hiểu biết về nguyên tắc bảo mật và bảo vệ dữ liệu

Có kinh nghiệm thực tế trong phát triển backend với các dự án đã hoàn thành

Kỹ năng ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc với ReactJS hoặc các framework frontend khác là một lợi thế

Hiểu biết về các công nghệ container như Docker

Quen thuộc với các nền tảng đám mây như AWS, Azure hoặc GCP

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH LINKTO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, tăng ca và BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thưởng và lương 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Công ty trả phí đậu xe, quầy cà phê.

Tiệc công ty tùy tình hình công việc.

Có cơ hội tu nghiệp tại chi nhánh công ty tại Hàn Quốc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.