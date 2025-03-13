Tuyển Lập trình viên Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 248 Độc Lập - P.Tân Thành - Q.Tân Phú, TP.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả bán hàng hàng tuần/tháng/quý/năm, hiệu quả bán hàng qua các sự kiện, lễ;

- Phân tích sở thích và nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua dữ liệu thu thập,

- Thu thập thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh để làm dữ liệu phân tích và báo cáo, nghiên cứu những biến động trong ngành F&B có thể ảnh hưởng tới doanh số với mục đích phục vụ cho việc ra các quyết định chiến lược của Công ty,

- Phát triển và quản lý các công cụ đo lường để tối ưu hóa việc đưa ra quyết định kinh doanh của BGĐ

- Quản lý theo dõi các đơn hàng sale,

- Phối hợp với Team Marketing để thực hiện các chương trình kế hoạch sự kiện.

- Mức thu nhập: Thỏa thuận tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'• Nam/ Nữ, tuổi từ 22 – 30.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành thuộc khối kinh tế.

• Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

• Ưu tiên những ứng viên đã làm việc trong ngành bán lẻ F&B.

• Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu tốt.

• Thành thạo kỹ năng sử dụng Excel, Word, thiết lập file báo cáo phân tích

• Thu nhập: Thỏa thuận, thưởng KPI 10% hàng tháng, thưởng Lễ, Lương tháng 13.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Chỉ nhận hồ sơ bằng Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin