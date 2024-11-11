Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- To Huu street, Ha Dong district, Hanoi, Vietnam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế UI, UX cho Website, Web app, Design system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện với người dùng.
Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông.
Theo dõi và thay đổi liên tục về trải nghiệm, thẩm mỹ, xu thế phát triển của các dòng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng thiết kế UI/UX cho Web/App.
Có tư duy về bố cục trình bày, có gu thẩm mỹ.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.
Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Khi đã đạt tới trình độ thượng thừa thì mức thu nhập của bạn là không có giới hạn.
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Tham gia các hoạt động thể thao: bóng đá..., party liên hoan: sinh nhật, happy hour, lễ Tết...
Du lịch thường niên, tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích.
Môi trường gen Z trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

