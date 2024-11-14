Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô Trà Quán, Số 29, ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Triển khai các dự án chiến dịch Quảng cáo Facebook, Google.

- Quản trị hệ thống website Wordpress.

- Quản trị Fanpage, Group của công ty.

- Vận hành và quản lý team từ 3-5 thành viên.

- Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có theo chỉ đạo của quản lý và BGĐ

- Phối hợp với các bộ phận: content, media để lên chiến dịch quảng cáo hiệu quả

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, theo yêu cầu của phòng và quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận khác nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn mạnh về ADS Facebook, Tiktok, Shopee

Đã từng triển khai dự án ngân sách trên 1 tỷ/ 1 tháng

Có kinh nghiệm quản trị Website trên hệ thống Wordpress ( nếu kinh nghiệm chưa nhiều có thể đào tạo thêm)

Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin tốt (biết nắm bắt các xu hướng mới của thị trường)

Kiên trì, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Có tinh thần làm việc theo nhóm, cẩn thận, nhanh nhẹn, năng động và chịu được áp lực công việc, tính tình cởi mở, hoạt bát, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000 - 20.000.000 đ/tháng + thưởng + hoa hồng đạt KPI (lương cứng thỏa thuận theo kinh nghiệm)

- Thử việc 2 tháng, nhận 80% lương cứng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội học tập các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực phát triển cá nhân

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 6 tháng.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch hàng năm, teambuilding,....)

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

