Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng AMI Office, Tầng 02, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý & tối ưu website: Cập nhật nội dung, tối ưu tốc độ tải trang, cải thiện SEO Onpage & Offpage để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Triển khai & tối ưu Google Ads: Lên kế hoạch, set up chiến dịch Google Ads (Search Ads, Display Ads, Remarketing), theo dõi và điều chỉnh để tối ưu ngân sách & hiệu quả quảng cáo.

Xây dựng & quản lý Landing Page: Hỗ trợ phát triển, cập nhật nội dung & tối ưu trang đích phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo.

Phối hợp với team Social Media: Hỗ trợ triển khai nội dung quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube nhằm tối ưu hiệu suất chiến dịch.

Báo cáo & đánh giá: Theo dõi hiệu suất website, quảng cáo, đưa ra đề xuất cải thiện định kỳ.

Phối hợp với bộ phận Thiết kế & Sales: Đảm bảo các hoạt động marketing hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo quản lý website (WordPress/Webflow hoặc nền tảng tương tự).

Có kinh nghiệm triển khai Google Ads (Search Ads, Display Ads).

Có kiến thức cơ bản về SEO và content website.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với bộ phận Social Media.

Ưu tiên ứng viên có thể thiết kế cơ bản (Canva...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN,...và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng thứ 13 theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong tổ chức;

Được hưởng các gói phúc lợi và có cơ hội tham gia vào các dự án, chương trình đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM

