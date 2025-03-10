Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 14TM1

- 08 KĐT the Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án
Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.
Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH các ngành liên quan.
Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả.
Am hiểu và sử dụng thành thạo đa dạng kênh quảng cáo Facebook, google, youtube, tiktok.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng sáng tạo.
Ưu tiên ứng viên có từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên với lĩnh vực chạy quảng cáo Thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 triệu tùy năng lực + phụ cấp ăn trưa + Thưởng KPI(Thu nhập ước tính: 10 -30 triệu)
Được hưởng các quyền lợi và các đãi ngộ: thưởng các dịp lễ, tết và du lịch theo quy định của công ty,…
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 TT28 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

