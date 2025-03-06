Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing (Facebook Ads, Instagram, TikTok, Google Ads...).
Lên outline, ý tưởng content marketing (bài viết, hình ảnh, video) để thu hút khách hàng.
Hỗ trợ triển khai và tối ưu hiệu quả quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.
Quản lý và phát triển các kênh social media của Synergy Studio.
Biết sử dụng các công cụ Canva, PS, AI, Capcut cơ bản.
Hỗ trợ tổ chức workshop, sự kiện networking, meetups cho cộng đồng coworking.
Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo hiệu quả và đề xuất cải tiến chiến lược.
Phối hợp với các team khác như Content, Design, sản phẩm...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là trong ngành sản xuất, viễn thông hoặc thương mại điện tử.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, v.v.
Kỹ năng viết và biên tập nội dung marketing tốt.
Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

