Tuyển Digital Marketing Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung,Hà Nội

Viết bài content nhằm đẩy mạnh tương tác và thúc đẩy hiệu quả hoạt động phát triển kinh doanh

Viết kịch bản nhân vật cho các ấn phẩm truyền thông, chuẩn bị nội dung PR

Phối hợp với bộ phận Design lên hình ảnh, video phù hợp với bài PR đảm bảo chât lượng và tiến độ triển khai

Tham gia xây dựng, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cùng team và thực hiện các chiến dịch Marketing: cuộc thi, event,...

Chịu trách nhiệm về hiệu quả nội dung quảng cáo với quản lý trực tiếp

- Là sinh viên /Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành như: Marketing, truyền thông, PR, Báo chí, ...

- Có kiến thức về marketing căn bản và kiến thức xã hội là một lợi thế

- Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức nội dung mới.

Tại Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-20 triệu

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức

