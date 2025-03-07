Tuyển Digital Marketing Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Viết bài content nhằm đẩy mạnh tương tác và thúc đẩy hiệu quả hoạt động phát triển kinh doanh
Viết kịch bản nhân vật cho các ấn phẩm truyền thông, chuẩn bị nội dung PR
Phối hợp với bộ phận Design lên hình ảnh, video phù hợp với bài PR đảm bảo chât lượng và tiến độ triển khai
Tham gia xây dựng, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cùng team và thực hiện các chiến dịch Marketing: cuộc thi, event,...
Chịu trách nhiệm về hiệu quả nội dung quảng cáo với quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên /Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành như: Marketing, truyền thông, PR, Báo chí, ...
- Có kiến thức về marketing căn bản và kiến thức xã hội là một lợi thế
- Biết cách xây dựng k
- Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức nội dung mới.
Tại Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-20 triệu
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
