Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT 4.7, Khu BT Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu, lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo, hấp dẫn về Golf (bài viết, infographic, Video,...) để thu hút và tương tác với đối tượng khách hàng mục tiêu

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (FB, Instagram,...) một cách thường xuyên và hiệu quả

Có kinh nghiệm xây dựng Group và truyền thông cho sản phẩm trên MXH

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch marketing

Sáng tạo các ý tưởng nội dung độc đáo và mới lạ để tạo sự khác biệt

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thông tin cơ bản:

- Độ tuổi: 20 - 25 tuổi

- Giới tính: Nam/Nữ (ưu tiên Nữ)

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan như Marketing, Truyền thông, báo chí,,...

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

- Có thể lên hình làm MC hoặc host dẫn video

- Có kinh nghiệm viết bài, sáng tạo nội dung đa nền tảng, short video là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm xây dựng tương tác cho các kênh Group, Fanpage, Tiktok,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến Golf

- Có thể làm việc linh hoạt/ remote

3. Kỹ năng, phẩm chất

- Sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Đam mê viết lách, sáng tạo nội dung

- Có khả năng thích nghi nhanh với công việc/ môi trường mới

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành công việc trong thời gian ngắn

- Khả năng quản lý công việc tốt

Thời gian làm việc: 08h00-17h00; Nghỉ trưa: 12h00-13h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc đặc thù công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:

- Lương: 9.000.000 – 12.000.000 đ/tháng theo năng lực

2. Phụ cấp:

- Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty

- Gửi xe máy miễn phí

3. Bảo hiểm:

- Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi thành nhân viên chính thức.

4. Chế độ đãi ngộ khác:

- Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13, nghỉ phép 12 ngày/năm, ...

- Du lịch, team building, nghỉ mát.

- Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.

- Được đào tạo về golf và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin