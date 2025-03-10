Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 488 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Viết bài cho page, web.
Lên kịch bản, ý tưởng quay video
Kết hợp cùng media biên tập video
Viết bài đi báo
Viết bài Seo web
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ/LGBT nhanh nhẹn hoạt bát, nhạy bén với các xu hướng mới
Có kinh nghiệm làm việc vị trí content từ 12 tháng
Ưu tiên những bạn đã làm trong ngành Nha khoa hoặc Thẩm mỹ, làm đẹp
Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng 10-12tr + Thưởng
Đầy đủ chế độ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
