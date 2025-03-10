Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 488 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Viết bài cho page, web.

Lên kịch bản, ý tưởng quay video

Kết hợp cùng media biên tập video

Viết bài đi báo

Viết bài Seo web

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/LGBT nhanh nhẹn hoạt bát, nhạy bén với các xu hướng mới

Có kinh nghiệm làm việc vị trí content từ 12 tháng

Ưu tiên những bạn đã làm trong ngành Nha khoa hoặc Thẩm mỹ, làm đẹp

Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng 10-12tr + Thưởng

Đầy đủ chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin