Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà AZ, Số 11B Ngõ 41 Thái Hà, P. Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc Chuyên môn:

- Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên trang cá nhân và website.

- Có quy trình content chi tiết cho các kênh truyền thông của doanh nghiệp.

- Viết bài duy trì, chăm sóc cho site và fanpage.

- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video...

- Viết bài PR.

- Quản lý các chiến dịch truyền thông khác, đóng góp ý tưởng có thông tin thông minh.

- Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp và mở rộng các kênh khác

2. Công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Báo cáo: Gửi các báo cáo cho Trưởng bộ phận đúng thời hạn quy định, đủ số lượng báo cáo, chính xác về số liệu, đúng biểu mẫu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn, Kiến thức:

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên chuyên ngành báo chí

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm làm việc 1,5 năm trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm mảng làm đẹp, thời trang, mỹ phẩm.

3. Kỹ năng:

- Có khả năng sáng tạo.

- Có chuyên môn về truyền thông cơ bản và phân tích thị trường.

- Có kinh nghiệm trong việc tăng trưởng và tạo ra các trang cộng đồng, mạng xã hội...

- Dùng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh cũng là 1 lợi thế.

- Công cụ giúp đỡ và hỗ trợ content marketing là một giải pháp tiết kiệm thời gian.

- Có cơ hội lập chiến lược, report, thuyết trình, trình bày ý tưởng.

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Viết lách tốt, hiểu rõ về thương hiệu...

4. Tố chất cá nhân cần có để công việc thành công:

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

- Có kỷ luật bản thân, có khát vọng thành công và thăng tiến trong sự nghiệp

- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp

- Chịu đựng được áp lực công việc cao

- Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài Công ty.

2. Mức lương chính thức:

- Lương cứng + % chiết khấu doanh thu

- Thời gian thử việc: từ 0 - 2 tháng (tùy năng lực thực tế)

- Lương thử việc = 85% lương chính thức

3. Quyền lợi khác:

- BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của Luật Lao động;

- Tham quan du lịch: 1 lần/năm;

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT

