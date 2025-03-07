Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa,Hà Nội

1. Chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung

Sử dụng nội dung được cung cấp từ team kỹ thuật và các nguồn khác để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chất lượng (bài viết/hình ảnh/video) đăng trên các nền tảng kênh online Website, Linkedin, Facebook

Tối ưu hóa nội dung để tăng tính thẩm mỹ, dễ dàng tìm kiếm và tuân thủ tiêu chuẩn SEO (được đào tạo content chuẩn SEO)

2. Nhập liệu và quản lý thông tin sản phẩm

Thu thập thông tin chi tiết về sản phẩm linh kiện điện tử từ các nguồn như catalogue, website nhà cung cấp, tài liệu kỹ thuật….

Nhập dữ liệu sản phẩm (tên sản phẩm, mã sản phẩm, thông số kỹ thuật, mô tả, hình ảnh, giá cả,…) lên hệ thống quản lý dữ liệu của công ty và website.

3. Hỗ trợ công việc phòng Marketing

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác như tổ chức sự kiện nội bộ, triển lãm và các hoạt động khác theo yêu cầu của phòng Marketing.

Sinh viên năm cuối các trường Đại học tại Hà Nội

Có kiến thức cơ bản về các nền tảng như Facebook, LinkedIn, WordPress, hoặc các hệ thống quản lý nội dung khác là điểm cộng

Hiểu biết cơ bản về các chiến lược và kỹ thuật content marketing để tối ưu hóa tương tác và engagement từ khách hàng

Có kiến thức cơ bản hoặc kinh nghiệm làm việc với sản phẩm công nghệ, đặc biệt là linh kiện điện tử là điểm cộng

Có khả năng chỉnh sửa và sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với các nền tảng online.

Tiếng Anh yêu cầu TOEIC 600 hoặc tương đương

Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học

Luôn sẵn sàng học hỏi và chủ động tìm kiếm giải pháp để cải thiện quy trình làm việc.

Có laptop cá nhân để làm việc

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000đ/tháng

Được đào tạo và có cơ hội phát triển chuyên môn về Marketing

Làm việc tại công ty Phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Được tham gia vào các sự kiện của công ty và team building hàng quý.

Cơ cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

