Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
- Hà Nội:
- 44M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
1. Chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung
Sử dụng nội dung được cung cấp từ team kỹ thuật và các nguồn khác để tạo ra các nội dung hấp dẫn và chất lượng (bài viết/hình ảnh/video) đăng trên các nền tảng kênh online Website, Linkedin, Facebook
Tối ưu hóa nội dung để tăng tính thẩm mỹ, dễ dàng tìm kiếm và tuân thủ tiêu chuẩn SEO (được đào tạo content chuẩn SEO)
2. Nhập liệu và quản lý thông tin sản phẩm
Thu thập thông tin chi tiết về sản phẩm linh kiện điện tử từ các nguồn như catalogue, website nhà cung cấp, tài liệu kỹ thuật….
Nhập dữ liệu sản phẩm (tên sản phẩm, mã sản phẩm, thông số kỹ thuật, mô tả, hình ảnh, giá cả,…) lên hệ thống quản lý dữ liệu của công ty và website.
3. Hỗ trợ công việc phòng Marketing
Hỗ trợ các hoạt động marketing khác như tổ chức sự kiện nội bộ, triển lãm và các hoạt động khác theo yêu cầu của phòng Marketing.
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về các nền tảng như Facebook, LinkedIn, WordPress, hoặc các hệ thống quản lý nội dung khác là điểm cộng
Hiểu biết cơ bản về các chiến lược và kỹ thuật content marketing để tối ưu hóa tương tác và engagement từ khách hàng
Có kiến thức cơ bản hoặc kinh nghiệm làm việc với sản phẩm công nghệ, đặc biệt là linh kiện điện tử là điểm cộng
Có khả năng chỉnh sửa và sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với các nền tảng online.
Tiếng Anh yêu cầu TOEIC 600 hoặc tương đương
Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học
Luôn sẵn sàng học hỏi và chủ động tìm kiếm giải pháp để cải thiện quy trình làm việc.
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và có cơ hội phát triển chuyên môn về Marketing
Làm việc tại công ty Phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Được tham gia vào các sự kiện của công ty và team building hàng quý.
Cơ cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI