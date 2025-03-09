Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: F3, Tòa G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing đa kênh.

Vận hành các tool theo yêu cầu của Leader

Triển khai content trên các kênh Social của công ty

Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Marketing, truyền thông, báo chí,... của các trường, có thể đi làm fulltime.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Có laptop cá nhân.

Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 3,000,000vnd/tháng

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.

Thời gian thực tập: 2 tháng

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về kiến thức và kỹ năng trong công việc

Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

