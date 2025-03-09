Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: F3, Tòa G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing đa kênh.
Vận hành các tool theo yêu cầu của Leader
Triển khai content trên các kênh Social của công ty
Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Marketing, truyền thông, báo chí,... của các trường, có thể đi làm fulltime.
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương 3,000,000vnd/tháng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.
Thời gian thực tập: 2 tháng
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về kiến thức và kỹ năng trong công việc
Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
