Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng tuyển: 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 65, Lô 5, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hiểu biết về seo (cơ bản).

Viết content web về sản phẩm của công ty.

Chỉnh sửa video cơ bản trên capcut. Chỉnh sửa ảnh cơ bản trên canva.

Tham gia biên soạn nội dung (content), hình ảnh, video clip phục vụ cho các website theo chiến lược quản trị thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Nghiên cứu, triển khai các kênh truyền thông mới.

Có tính chủ động trong công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong ngành Marketing, truyền thông.

Am hiểu kiến thức về hoạt động xây dựng thương hiệu, truyền thông marketing.

Tư duy sáng tạo.

Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9-11 triệu + thưởng doanh thu

Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm:

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT,...)

+ Lương tháng 13

+ Thưởng các ngày lễ tết theo quy định.

+ Chế độ tăng lương định kỳ hoặc theo hiệu quả làm việc

+ Du lịch, nghỉ mát....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Xét tăng lương 12 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa

