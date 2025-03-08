Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 65, Lô 5, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hiểu biết về seo (cơ bản).
Viết content web về sản phẩm của công ty.
Chỉnh sửa video cơ bản trên capcut. Chỉnh sửa ảnh cơ bản trên canva.
Tham gia biên soạn nội dung (content), hình ảnh, video clip phục vụ cho các website theo chiến lược quản trị thương hiệu và chiến lược kinh doanh.
Nghiên cứu, triển khai các kênh truyền thông mới.
Có tính chủ động trong công việc.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong ngành Marketing, truyền thông.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 9-11 triệu + thưởng doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa
