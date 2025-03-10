Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 71 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch cho chiến dịch (campaign) quảng cáo trên Facebook dựa theo mục tiêu Marketing trong từng giai đoạn.

Nghiên cứu chân dung và insight khách hàng để tạo ra được những thông điệp phù hợp, mang tính thuyết phục nhất đối với khách hàng.

Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo trên Facebook gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Facebook Ads.

Phối hợp với các nhân sự Content Marketing, Video Editor, Designer để tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.

Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo Facebook

Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch hoặc tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.

Tận dụng các thuật toán của Facebook để tăng hiệu quả của các chiến dịch.

Giải quyết các vấn đề về chính sách quảng cáo của Facebook ADS nhanh được phê duyệt và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí, Quảng cáo, Thiết kế hoặc liên quan.

Ưu tiên người có kinh nghiệm chạy bán lẻ, nội thất

Có kiến thức bài bản về marketing. Hiểu biết về các nền tảng bán hàng, thương mại điện tử, digital marketing, và các phần mềm quản lý dự liệu marketting.

Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook

Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy ads ngân sách từ 100 triệu/ tháng trở lên.

Kỹ năng thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ.

Có chứng chỉ Facebook ads

Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Khởi điểm 10-15 triệu VNĐ/tháng.

Thử việc 1 tháng ( Lương thử việc 85%)

Được xét duyệt tăng lương sau 6 tháng kể từ khi trở thành nhân viên chính thức.

Bảo hiểm xã hội, y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt

