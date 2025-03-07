Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Theo dõi, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh online
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline) như bài viết, idea video/ hình ảnh.
Lên các ý tưởng content, video, hình ảnh để quảng cáo.
Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động hàng ngày.
Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ digital mới giúp tối ưu hóa nội dung và hình ảnh dự án trong suốt chiến dịch.
Đóng góp ý tưởng, lập kế hoạch để xây dựng và phát triển thương hiệu
Tham gia vào quá trình phân tích thị trường, sản phẩm & dịch vụ, đối thủ, phát triển chiến lược cạnh tranh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tiếng Anh thành thạo
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế chỉnh sửa ảnh, video, chụp ảnh,..
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
ĐẶC BIỆT:
Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng khi đạt chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
