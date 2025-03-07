Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Theo dõi, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh online

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline) như bài viết, idea video/ hình ảnh.

Lên các ý tưởng content, video, hình ảnh để quảng cáo.

Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động hàng ngày.

Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ digital mới giúp tối ưu hóa nội dung và hình ảnh dự án trong suốt chiến dịch.

Đóng góp ý tưởng, lập kế hoạch để xây dựng và phát triển thương hiệu

Tham gia vào quá trình phân tích thị trường, sản phẩm & dịch vụ, đối thủ, phát triển chiến lược cạnh tranh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm. Các bạn SV năm cuối tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Marketing sẽ được đào tạo

Sử dụng tiếng Anh thành thạo

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế chỉnh sửa ảnh, video, chụp ảnh,..

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + Gói thưởng, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

ĐẶC BIỆT:

Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng khi đạt chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

