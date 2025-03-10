Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Building Số 4, liền kề 19, KĐT Văn Khê, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thực hiện các công việc liên quan đến Digital Marketing

Quản lí các trang Social, Website, Email của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết cho từng nền tảng (Facebook, Instagram, Tiktok, Behance, website)

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan (designer, video editor, …) triển khai chi tiết nội dung cho từng kế hoạch.

Phân tích, đánh giá hiệu quả từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

2. Thực hiện các công việc liên quan Branding

Phối hợp cùng phòng kinh doanh xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng.

Thực hiện các công việc về nhận diện thương hiệu (khách hàng, cộng đồng, nội bộ công ty)

Xây dựng và triển khai kế hoạch thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân cho 1 số thành viên trong cty

Tổ chức sự kiện, hội thảo, workshop để tăng tính nhận diện thương hiệu với khách hàng, đối tác, cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế, …

Tìm kiếm, cộng tác với các Influencer, KOL, báo chí, …

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí content marketing

Có kĩ năng về content và sử dụng các công cụ hỗ trợ để làm content.

Biết xây dựng và triển khai các kế hoạch về Brand marketing

Phân tích dữ liệu, đo lường các chỉ số => đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing

Có khả năng phối hợp và làm việc nhóm

Tìm tòi, học hỏi, cập nhật các xu hướng mới.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12 triệu/ tháng + thưởng hiệu quả công việc

Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty.

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Du lịch công ty hằng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp.

Được trải nghiệm, tiếp xúc, thực thi các dự án trung và cao cấp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng cá nhân.

Địa điểm làm việc: Building Số 4, liền kề 19, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h từ T2 - T6 và 2 T7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM

