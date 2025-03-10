Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM
- Hà Nội:
- Building Số 4, liền kề 19, KĐT Văn Khê, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Thực hiện các công việc liên quan đến Digital Marketing
Quản lí các trang Social, Website, Email của doanh nghiệp
Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết cho từng nền tảng (Facebook, Instagram, Tiktok, Behance, website)
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan (designer, video editor, …) triển khai chi tiết nội dung cho từng kế hoạch.
Phân tích, đánh giá hiệu quả từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
2. Thực hiện các công việc liên quan Branding
Phối hợp cùng phòng kinh doanh xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng.
Thực hiện các công việc về nhận diện thương hiệu (khách hàng, cộng đồng, nội bộ công ty)
Xây dựng và triển khai kế hoạch thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân cho 1 số thành viên trong cty
Tổ chức sự kiện, hội thảo, workshop để tăng tính nhận diện thương hiệu với khách hàng, đối tác, cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế, …
Tìm kiếm, cộng tác với các Influencer, KOL, báo chí, …
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí content marketing
Có kĩ năng về content và sử dụng các công cụ hỗ trợ để làm content.
Biết xây dựng và triển khai các kế hoạch về Brand marketing
Phân tích dữ liệu, đo lường các chỉ số => đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing
Có khả năng phối hợp và làm việc nhóm
Tìm tòi, học hỏi, cập nhật các xu hướng mới.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty.
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Du lịch công ty hằng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp.
Được trải nghiệm, tiếp xúc, thực thi các dự án trung và cao cấp.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng cá nhân.
Địa điểm làm việc: Building Số 4, liền kề 19, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h từ T2 - T6 và 2 T7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
