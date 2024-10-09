Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phố Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Website Viết bài viết, kịch bản video, và các ấn phẩm truyền thông khác. Đảm bảo tất cả nội dung đều có chất lượng cao, hấp dẫn và chuẩn SEO. Quản lý và hướng dẫn nhân viên Content Writer, thực hiện đúng kế hoạch. Phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên. Phối hợp với các bộ phận khác để tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả.

Lên kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Website

Viết bài viết, kịch bản video, và các ấn phẩm truyền thông khác.

Đảm bảo tất cả nội dung đều có chất lượng cao, hấp dẫn và chuẩn SEO.

Quản lý và hướng dẫn nhân viên Content Writer, thực hiện đúng kế hoạch.

Phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên.

Phối hợp với các bộ phận khác để tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông và các ngành liên quan. Có khả năng viết bài tốt, đa dạng, kỹ năng viết bài giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tốt Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên các trang mạng cộng đồng, có khả năng phân tích tin tức và sàng lọc thông tin Có kỹ năng viết bài chuẩn SEO quản trị website Wordpress Có kỹ năng sử dụng công cụ xử lý ảnh như Canva và video như Cap Cut Có kỹ năng quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá. Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và thích nghi tốt. Có kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông và các ngành liên quan.

Có khả năng viết bài tốt, đa dạng, kỹ năng viết bài giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tốt

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên các trang mạng cộng đồng, có khả năng phân tích tin tức và sàng lọc thông tin

Có kỹ năng viết bài chuẩn SEO quản trị website Wordpress

Có kỹ năng sử dụng công cụ xử lý ảnh như Canva và video như Cap Cut

Có kỹ năng quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và thích nghi tốt.

Có kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại XMIU TRADING JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 15 triệu/ tháng + Thưởng KPI Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty Lương tháng 13

Lương cứng 8 - 15 triệu/ tháng + Thưởng KPI

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XMIU TRADING JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin