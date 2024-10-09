Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại XMIU TRADING JSC
- Hà Nội: phố Quan Hoa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Website
Viết bài viết, kịch bản video, và các ấn phẩm truyền thông khác.
Đảm bảo tất cả nội dung đều có chất lượng cao, hấp dẫn và chuẩn SEO.
Quản lý và hướng dẫn nhân viên Content Writer, thực hiện đúng kế hoạch.
Phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên.
Phối hợp với các bộ phận khác để tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông và các ngành liên quan.
Có khả năng viết bài tốt, đa dạng, kỹ năng viết bài giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tốt
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên các trang mạng cộng đồng, có khả năng phân tích tin tức và sàng lọc thông tin
Có kỹ năng viết bài chuẩn SEO quản trị website Wordpress
Có kỹ năng sử dụng công cụ xử lý ảnh như Canva và video như Cap Cut
Có kỹ năng quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và thích nghi tốt.
Có kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp tốt.
Tại XMIU TRADING JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8 - 15 triệu/ tháng + Thưởng KPI
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại XMIU TRADING JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
