Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH The Human làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH The Human
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH The Human

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty TNHH The Human

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa Comatce, 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Có kinh nghiệm phát triển và tối ưu ứng dụng mobile.
Nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mobile mới, sẵn sàng học hỏi và ứng dụng các nền tảng mới vào phát triển sản phẩm.
Làm việc cùng đội ngũ Backend để tích hợp API vào ứng dụng.
Cải thiện hiệu suất, tối ưu UI/UX và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế và các phòng ban khác để phát triển các tính năng mới.
Tham gia vào quá trình review code, testing và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile.
Đã từng làm việc với React Native hoặc Flutter, có thể nhanh chóng thích nghi với nền tảng mới.
Thành thạo trong việc làm việc với RESTful API, WebSocket.
Có hiểu biết về UI/UX, tối ưu hiệu suất ứng dụng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nền tảng di động mới, thích nghiên cứu công nghệ.
Tinh thần chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH The Human Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng
Lương cứng: 15.000.000 VND - 20.000.000 VND
Phụ cấp ăn trưa 600.000 VNĐ + Phụ cấp gửi xe 200.000 VNĐ
Ghi nhận doanh số theo hệ thống – rất minh bạch và đầy đủ
Thưởng team xuất sắc, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng dự án
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ Thứ 2 tới Thứ 6 (Nghỉ trưa 12h00 - 13h30)
Chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đi làm 7.5 tiếng mỗi ngày, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Luật lao động
Quà sinh nhật cho nhân viên, quà/ thưởng các ngày Lễ Tết, tháng lương thứ 13
Mừng kết hôn, thăm hỏi ốm đau,...theo quy định của công ty
Được hỗ trợ thiết bị làm việc
Quỹ công đoàn ăn chơi, team building hàng tháng, du lịch cùng Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Human

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH The Human

Công ty TNHH The Human

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 61 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

