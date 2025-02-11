Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH The Human làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa Comatce, 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Có kinh nghiệm phát triển và tối ưu ứng dụng mobile.

Nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mobile mới, sẵn sàng học hỏi và ứng dụng các nền tảng mới vào phát triển sản phẩm.

Làm việc cùng đội ngũ Backend để tích hợp API vào ứng dụng.

Cải thiện hiệu suất, tối ưu UI/UX và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế và các phòng ban khác để phát triển các tính năng mới.

Tham gia vào quá trình review code, testing và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile.

Đã từng làm việc với React Native hoặc Flutter, có thể nhanh chóng thích nghi với nền tảng mới.

Thành thạo trong việc làm việc với RESTful API, WebSocket.

Có hiểu biết về UI/UX, tối ưu hiệu suất ứng dụng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nền tảng di động mới, thích nghiên cứu công nghệ.

Tinh thần chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH The Human Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng

Lương cứng: 15.000.000 VND - 20.000.000 VND

Phụ cấp ăn trưa 600.000 VNĐ + Phụ cấp gửi xe 200.000 VNĐ

Ghi nhận doanh số theo hệ thống – rất minh bạch và đầy đủ

Thưởng team xuất sắc, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng dự án

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ Thứ 2 tới Thứ 6 (Nghỉ trưa 12h00 - 13h30)

Chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đi làm 7.5 tiếng mỗi ngày, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Luật lao động

Quà sinh nhật cho nhân viên, quà/ thưởng các ngày Lễ Tết, tháng lương thứ 13

Mừng kết hôn, thăm hỏi ốm đau,...theo quy định của công ty

Được hỗ trợ thiết bị làm việc

Quỹ công đoàn ăn chơi, team building hàng tháng, du lịch cùng Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Human

