Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Lập trình VietTS Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Lập trình VietTS Software
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Lập trình VietTS Software

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty TNHH Lập trình VietTS Software

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 64 Ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhiệm vụ chính của bạn:
Phân tích, thiết kế và lập trình các ứng dụng về tools, productivity, video & photo editor, camera trên nền tảng iOS, thị trường US, UK
Phối hợp với PM, UI/UX, BA, Backend, Test và Marketing vận hành dự án theo quy trình, triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Làm việc theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.
Phát triển các ứng dụng iOS một cách linh hoạt, có cấu trúc tốt, mã nguồn và thư viện có thể tái sử dụng trong tương lai. Lập trình giao diện theo thiết kế giao diện có sẵn.
Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.
Tích hợp REST APIs và xử lý dữ liệu offline với Core Data
Tham gia lên ý tưởng, đưa ra giải pháp tối ưu hóa cho các tính năng trong sản phẩm và cách làm nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng.
Tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chân dung ứng viên được kì vọng:
Về kiến thức, trình độ:
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Về kinh nghiệm:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển
Có kinh nghiệm về xử lý âm thanh, hình ảnh, video.
Có kinh nghiệm làm việc với 3rd party libraries iOS.
Có kinh nghiệm tích hợp IAA, IAP; XML, JSON, REST, SOAP
Về kĩ năng:
Kỹ năng chuyên môn:
Hiểu biết về stream, thread, multithreading, concurrent programming và quản lý memory.
Nắm vững các thuật toán cơ bản, CTDL, sử dụng thành thạo Core Data, Realm.
Hiểu biết về protocol, delegate và higher order functions, GCD.
Nắm vững một trong các mô hình phát triển phần mềm MVC/MVVM.
Có hiểu biết về Clean Architecture, Dependency injection.
Nắm rõ về lập trình hướng đối tượng
Nắm rõ auto layout, Interface Builder và programmatically.
Có kiến thức tốt về Unit Testing, TDD.
Git workflow và Jira
Có thể sử dụng Objective-C là lợi thế
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu kỹ thuật, khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề tốt.
Năng động và chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp.
Tư duy định hướng sản phẩm, tư duy logic tốt, linh hoạt
Có thể học hỏi công nghệ mới một cách nhanh chóng
Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức cơ bản, đủ để đọc hiểu tài liệu/thuật ngữ chuyên ngành.
Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu hiệu quả thông qua các công cụ tìm kiếm, AI, v.v.
Về phẩm chất và thái độ:
Chủ động và tự giác với công việc và sinh hoạt; cẩn thận và cầu tiến
Ham học hỏi và nghiên cứu, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các công nghệ mới vào công việc.
Tự tin, kiên trì, tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao
Hòa đồng trong các mối quan hệ giao tiếp Tư duy tìm kiếm giải pháp và xử lý vấn đề
Cam kết với các mục tiêu.
Yêu thích môi trường làm việc trẻ, linh hoạt, thoải mái, đề cao về hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Lập trình VietTS Software Thì Được Hưởng Những Gì

VietTS offer bạn các quyền lợi cơ bản sau:
Thu nhập: 10 - 20tr + Thưởng theo dự án
Tự do học hỏi, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ mới trong môi trường Start-up. Chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm, quy trình và môi trường làm việc.
Trợ cấp tham gia workshop, khoá học nâng cao chuyên môn.
Du lịch hàng năm. Làm việc trong môi trường linh hoạt vui vẻ, nhiệt tình, năng động, tôn trọng, gắn bó, luôn quyết liệt, cầu tiến, nỗ lực tạo điều kiện để bạn phát triển bản thân nhanh chóng và hiệu quả.
Thưởng các ngày lễ, Tết và thưởng KPI áp dụng cho tất cả nhân sự.
Review hiệu suất 2 lần/năm (tháng 6 và tháng 12), review lương 1 lần/năm (tháng 12) hoặc đột xuất.
Đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Sử dụng văn phòng công ty 24/7
Miễn phí trà, cà phê và đồ ăn vặt tại Pantry.
Trang phục thoải mái lịch sự, không gò bó.
Môi trường làm việc và văn hoá công ty:
Môi trường cởi mở, linh hoạt, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất công việc.
Đề cao sự tôn trọng, gắn bó giữa các thành viên, luôn chủ động, quyết liệt, cầu thị và cởi mở với tất cả đề xuất xây dựng văn hoá công ty.
Đồng nghiệp vui tính, cởi mở nhưng làm việc nghiêm túc, sẵn sàng hỗ trợ khi bạn chủ động đề xuất hay gặp khó khăn. Văn hoá cafe, trà đá, nhân trần
Sếp quản lý bằng việc trao quyền để bạn chủ động setup công việc hợp lý, hiệu quả, rất ủng hộ đóng góp ý kiến để bạn phát triển tối đa tiềm năng của mình.
Một số hoạt động giải trí bên lề tại VietTS: Đá bóng hàng tuần, E-sports (LOL, FIFA, CS, CS Go, Tốc chiến, v.v.), Lẩu/nướng sân thượng, Văn hoá trà đá, nhân trần, cafe, Boardgame (Uno, mèo nổ), v.v.
Văn phòng công ty ở mức đủ dùng, thoải mái không gian làm việc và nghỉ ngơi chứ chưa sang trọng hay đẳng cấp.
Đội ngũ nhỏ, đã có những quy trình làm việc và báo cáo cơ bản nhưng sẽ có một số tác vụ cần và sẽ được tối ưu cho chuyên nghiệp và phù hợp với phong cách làm việc của nhân sự hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lập trình VietTS Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lập trình VietTS Software

Công ty TNHH Lập trình VietTS Software

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 64 Ngõ 4 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

