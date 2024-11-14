Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 03 - LK09 Khu đất DV đất ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm

1. Bán hàng tại Cửa hàng:

- Trưng bày hàng hoá, sắp xếp và đảm bảo cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ các vật dụng để phục vụ khách hàng theo quy định

- Chuẩn bị thông tin/ấn phẩm truyền thông phục vụ việc trưng bày và bán hàng

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua tại cửa hàng về các mẫu mã và ý nghĩa của các SP và bán hàng.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý và theo dõi đơn hàng cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán.

- Hỗ trợ các chiến lược marketing của cửa hàng

2. Báo cáo, cập nhật thông tin:

- Cập nhật dữ liệu bán hàng hàng ngày và lập báo cáo bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Marketing; Quản trị kinh doanh;

Thương mại; Du lịch...

Kiến thức chung:

- Kiến thức sản phẩm công ty

- Kiến thức về xã hội, về con người

- Kiến thức về tâm lý khách hàng

- Am hiểu về các sản phẩm có trong showroom (tính năng, cách sử dụng,...).

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp (cả bằng lời nói và văn bản) và đàm phán.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo tính chính xác cao trong công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp.

- Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook)

Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 tr + lương doanh thu + lương tháng 13 và thưởng vượt KPI.

Các chế độ chính sách theo quy định

Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

