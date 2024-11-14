Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 03

- LK09 Khu đất DV đất ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Bán hàng tại Cửa hàng:
- Trưng bày hàng hoá, sắp xếp và đảm bảo cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ các vật dụng để phục vụ khách hàng theo quy định
- Chuẩn bị thông tin/ấn phẩm truyền thông phục vụ việc trưng bày và bán hàng
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua tại cửa hàng về các mẫu mã và ý nghĩa của các SP và bán hàng.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý và theo dõi đơn hàng cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán.
- Hỗ trợ các chiến lược marketing của cửa hàng
2. Báo cáo, cập nhật thông tin:
- Cập nhật dữ liệu bán hàng hàng ngày và lập báo cáo bán hàng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Marketing; Quản trị kinh doanh;
Thương mại; Du lịch...
Kiến thức chung:
- Kiến thức sản phẩm công ty
- Kiến thức về xã hội, về con người
- Kiến thức về tâm lý khách hàng
- Am hiểu về các sản phẩm có trong showroom (tính năng, cách sử dụng,...).
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp (cả bằng lời nói và văn bản) và đàm phán.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo tính chính xác cao trong công việc.
- Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp.
- Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook)

Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 tr + lương doanh thu + lương tháng 13 và thưởng vượt KPI.
Các chế độ chính sách theo quy định
Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa SME Hoàng Gia. đường Cầu Đơ, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

