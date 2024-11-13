Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 352B Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng, giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả phòng ban, nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng.
- Trung thực, tận tâm, hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ có trách nhiệm cao với công việc.
- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng, vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên trong ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 352 Lac Long Quan Street, Tay Ho District, HaNoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

