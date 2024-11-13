Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 352B Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng, giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả phòng ban, nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng.
- Trung thực, tận tâm, hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ có trách nhiệm cao với công việc.
- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng, vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên trong ngành F&B
Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
