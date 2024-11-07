Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Định hướng, dẫn dắt đội ngũ kinh doanh:
Định hướng phát triển đội ngũ kinh doanh,vận hành kế hoạch kinh doanh để đạt được doanh thu/lợi nhuận tốt nhất theo từng giai đoạn cụ thể cho từng sản phẩm.
Xây dựng kế hoạch phòng kinh doanh, xây dựng mục tiêu và phân bổ mục tiêu cho nhân viên phòng;
Đào tạo, huấn luyên đội ngũ nhân viên Sale, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường;
Xây dựng chính sách triết khấu cho đối tác, nhà phân phối;
Xây dựng chính sách doanh số cho nhân viên phòng;
Xây dựng phát triển đội nhóm.
Phát triển hoạt động kinh doanh:
Làm việc với các bộ phận liên quan để hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ, phối hợp với Bộ phận Marketing – Pr triển khai các chiến dịch quảng bá đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để định hướng, tìm ra những kênh truyền thông, marketing phù hợp để tiếp thị sản phẩm nhằm đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng, cân bằng doanh thu – chi phí.
Tạo dựng các mối quan hệ thân thiết với khách hàng.
Giám sát, đánh giá, đo lường hoạt động kinh doanh định kỳ tuần/tháng để có những điều chỉnh phù hợp và kịp thời.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Marketing – Pr để xác định hướng đi cho từng sản phẩm trong từng giai đoạn để tạo dựng được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Hoạch định kế hoạch kinh doanh và có những bước đi trước so với thị trường, giúp công ty nắm bắt nhanh các xu thế.
Chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng phát triển data khách hàng mới theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.
Xây dựng kế hoạch ngân sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về doanh thu,chi phí, lợi nhuận của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành liên quan đến các lĩnh vực như marketing, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh....
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm vị trí Giám đốc,Trưởng /phó phòng kinh doanh;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, hàng tiêu dùng, đồ uống, sửa, thực phẩm chức năng;
Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự trong công ty.
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp
Khả năng nhạy bén với con số
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng lên kế hoạch
Kỹ năng đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Theo thoả thuận (Cạnh tranh)
Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả kinh doanh.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật
Phụ cấp: Các khoản công tác phí theo chính sách công ty.
Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khoẻ định kỳ.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty
Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 65, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

