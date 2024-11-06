Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN vừa và nhỏ Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Nhận order hàng từ các cửa hàng trong hệ thống qua Email và Zalo

Ghi phiếu xuất hàng cẩn thận, đầy đủ

In ảnh của khách hàng đưa xưởng sản xuất

Nhập hàng từ xưởng sản xuất vào trong kho bánh

Xuất hàng từ kho bánh đến các cửa hàng

Kiểm kê hàng trong kho bánh

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

Có trách nhiệm kiểm tra việc thừa thiếu hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa

Tuân thủ sự sắp xếp và điều động của Quản lý và Ban Giám đốc.

Phối hợp tăng ca nếu có vấn đề phát sinh hoặc vào các ngày Lễ

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi

Biết sử dụng máy tính

Có trách nhiệm với công việc

Trung thực, nhanh nhẹn

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.5-10 triệu

Phụ cấp: ăn trưa tại nhà ăn nhân viên

Thưởng ngày lễ, thưởng doanh số, thưởng cuối năm

Nghỉ phép, nghỉ mát, sinh nhật

Ngày nghỉ: 1 tháng nghỉ 4 ngày không nghỉ vào cuối tuần và lễ, nghỉ vào ngày thường

Được đào tạo làm việc trên phần mềm chuyên dụng

Làm việc trong môi trường thoáng mát, nhân viên thân thiện

Hình thức trả lương: chuyển khoản vào mùng 7 hàng tháng tài khoản ngân hàng ACB

Thời gian làm việc: 6h-16h (nghỉ trưa 1 tiếng)

Địa điểm làm việc: Lô A2 đường CN2 KCN Từ Liêm (Diễn Nhổn) – Nam Từ Liêm – HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

