Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN vừa và nhỏ Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Nhận order hàng từ các cửa hàng trong hệ thống qua Email và Zalo
Ghi phiếu xuất hàng cẩn thận, đầy đủ
In ảnh của khách hàng đưa xưởng sản xuất
Nhập hàng từ xưởng sản xuất vào trong kho bánh
Xuất hàng từ kho bánh đến các cửa hàng
Kiểm kê hàng trong kho bánh
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
Có trách nhiệm kiểm tra việc thừa thiếu hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa
Tuân thủ sự sắp xếp và điều động của Quản lý và Ban Giám đốc.
Phối hợp tăng ca nếu có vấn đề phát sinh hoặc vào các ngày Lễ

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, dưới 35 tuổi
Biết sử dụng máy tính
Có trách nhiệm với công việc
Trung thực, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.5-10 triệu
Phụ cấp: ăn trưa tại nhà ăn nhân viên
Thưởng ngày lễ, thưởng doanh số, thưởng cuối năm
Nghỉ phép, nghỉ mát, sinh nhật
Ngày nghỉ: 1 tháng nghỉ 4 ngày không nghỉ vào cuối tuần và lễ, nghỉ vào ngày thường
Được đào tạo làm việc trên phần mềm chuyên dụng
Làm việc trong môi trường thoáng mát, nhân viên thân thiện
Hình thức trả lương: chuyển khoản vào mùng 7 hàng tháng tài khoản ngân hàng ACB
Thời gian làm việc: 6h-16h (nghỉ trưa 1 tiếng)
Địa điểm làm việc: Lô A2 đường CN2 KCN Từ Liêm (Diễn Nhổn) – Nam Từ Liêm – HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 09 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

