Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
- Hà Nội: Cụm CN vừa và nhỏ Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 85 - 10 Triệu
Nhận order hàng từ các cửa hàng trong hệ thống qua Email và Zalo
Ghi phiếu xuất hàng cẩn thận, đầy đủ
In ảnh của khách hàng đưa xưởng sản xuất
Nhập hàng từ xưởng sản xuất vào trong kho bánh
Xuất hàng từ kho bánh đến các cửa hàng
Kiểm kê hàng trong kho bánh
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
Có trách nhiệm kiểm tra việc thừa thiếu hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa
Tuân thủ sự sắp xếp và điều động của Quản lý và Ban Giám đốc.
Phối hợp tăng ca nếu có vấn đề phát sinh hoặc vào các ngày Lễ
Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính
Có trách nhiệm với công việc
Trung thực, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: ăn trưa tại nhà ăn nhân viên
Thưởng ngày lễ, thưởng doanh số, thưởng cuối năm
Nghỉ phép, nghỉ mát, sinh nhật
Ngày nghỉ: 1 tháng nghỉ 4 ngày không nghỉ vào cuối tuần và lễ, nghỉ vào ngày thường
Được đào tạo làm việc trên phần mềm chuyên dụng
Làm việc trong môi trường thoáng mát, nhân viên thân thiện
Hình thức trả lương: chuyển khoản vào mùng 7 hàng tháng tài khoản ngân hàng ACB
Thời gian làm việc: 6h-16h (nghỉ trưa 1 tiếng)
Địa điểm làm việc: Lô A2 đường CN2 KCN Từ Liêm (Diễn Nhổn) – Nam Từ Liêm – HN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
