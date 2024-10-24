Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Long An

Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô E23

- E24 Đường Số 10, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Bảo trì, sữa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất cho nhà máy, đảm bảo máy móc được vận hành tốt.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát máy móc thiết bị sản xuất theo đúng quy trình.
- Chịu trách nhiệm hiệu suất sử dụng thiết bị được giao
- Khắc phục sự cố điện, máy móc, công cụ dụng cụ khi có phát sinh
- Bàn giao/nhận ca cụ thể, rõ ràng các công việc (tình trạng thiết bị điện, an toàn liên quan cho ca sau)
- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp quản lý trực tiếp
- Làm các công việc khác mà quản lý/BGD phân công.
- Địa chỉ làm việc: Công Ty TNHH Nhựa MMA Lô E23-E24 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, tuổi từ 23 – 35. • Tốt nghiệp trung cấp trở lên khối Kỹ Thuật (Điện, Cơ Khí, Điện Tử,..), am hiểu về Điện tự động hoá, biến tần, lập trình PLC. • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. • Hiểu biết về các lọai máy móc phục vụ ngành sản xuất. Đã từng làm bảo trì trong công ty nhựa là một lợi thế. • Ý thức làm việc chuyên nghiệp, tinh thần luôn luôn cải tiến và đam mê học hỏi cái mới; Tinh thần đồng đội cao.
• Làm việc: Giờ hành chính - thời gian 8h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 7

Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-12.000.000đ/ tháng
Thử việc: 1 - 2 tháng tùy năng lực
Thưởng Lễ, tháng lương thứ 13 và thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động Công ty.
Chế độ BHYT, BHXH,...theo Quy định
Du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kì
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Đường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

