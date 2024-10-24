Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Long An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
- Long An: Lô E23
- E24 Đường Số 10, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Bảo trì, sữa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất cho nhà máy, đảm bảo máy móc được vận hành tốt.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát máy móc thiết bị sản xuất theo đúng quy trình.
- Chịu trách nhiệm hiệu suất sử dụng thiết bị được giao
- Khắc phục sự cố điện, máy móc, công cụ dụng cụ khi có phát sinh
- Bàn giao/nhận ca cụ thể, rõ ràng các công việc (tình trạng thiết bị điện, an toàn liên quan cho ca sau)
- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp quản lý trực tiếp
- Làm các công việc khác mà quản lý/BGD phân công.
- Địa chỉ làm việc: Công Ty TNHH Nhựa MMA Lô E23-E24 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Làm việc: Giờ hành chính - thời gian 8h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 7
Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 1 - 2 tháng tùy năng lực
Thưởng Lễ, tháng lương thứ 13 và thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động Công ty.
Chế độ BHYT, BHXH,...theo Quy định
Du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kì
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI