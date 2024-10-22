Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

Thiết kế/chế tạo máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn I

- Bạch Thượng

- Duy Tiên

- Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo thiết bị vận hành tốt.
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch bảo trì từ trưởng bộ phận
- Tuân thủ sự phân công, điều động từ quản lý.
- Bảo quản các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Thực hiện hàng ngày việc kiểm tra máy móc và các thiết bị liên quan trọng khu vực được phân công.
- Phối hợp với các KTV cơ khí khác hoàn thành công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận .
- Đề xuất các thiết kế, cải tiến trong lĩnh vực Điện - tự động hóa .
- Thực hiện 5S, ATLĐ, PCCC theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa .
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Ưu tiên các ứng viên làm trong các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi.

Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BH 24/7
- Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, Thưởng tết, Thưởng thâm niên ( từ 1-5 chỉ vàng) ....
- Sinh nhật, Du lịch, trung thu.....
- Chế độ thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân ( 1tr-5tr)
- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt học sinh giỏi,.......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

