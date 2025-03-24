Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Trần Thị Bảy, P. Hiệp Thành,, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

Thống kê, cập nhật dữ liệu Khách hàng.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 22 đến 37; kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm,

Trình độ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành

Giọng nói dễ nghe, có khả năng giao tiếp, kiên nhân, điềm tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu tâm lý KH;

Nhạy bén, linh hoạt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Chịu áp lực công việc

Đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: LCB (7 triệu đến 9 triệu) + phụ cấp + hoa hồng + KPI

Tiền xăng, tiền điện thoại phục vụ công việc công ty sẽ chi trả;

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng;

Du lịch trong nước 1 năm 1 lần, thưởng lễ, thưởng hàng năng, được phụ cấp cơm trưa.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn (Công ty tài trợ học phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA

