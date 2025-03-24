Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA
- Hồ Chí Minh: 43 Trần Thị Bảy, P. Hiệp Thành,, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.
Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.
Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
Thống kê, cập nhật dữ liệu Khách hàng.
Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành
Giọng nói dễ nghe, có khả năng giao tiếp, kiên nhân, điềm tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu tâm lý KH;
Nhạy bén, linh hoạt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Chịu áp lực công việc
Đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền xăng, tiền điện thoại phục vụ công việc công ty sẽ chi trả;
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng;
Du lịch trong nước 1 năm 1 lần, thưởng lễ, thưởng hàng năng, được phụ cấp cơm trưa.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn (Công ty tài trợ học phí)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI