Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS
- Hồ Chí Minh: 60
- 62 đường số 2, KDC Khang An, Phú Hữu , thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện những thủ tục hành chính cần thiết hỗ trợ BPKD trong các nhiệm vụ về bán hàng và dịch vụ khách hàng;
Liên hệ với các phòng ban khác trong công ty thu thập hoặc chuyển tải những thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.
Phối hợp với các phòng ban trong những dự án, hoạt động đặc thù khác của công ty theo chỉ thị của BGĐ và GSV.
2. Nhận Mẫu
Sử dụng phần mềm/công cụ quản lý của công ty để đăng ký mẫu trên hệ thống;Hỗ trợ GSV xử lý các công việc liên quan đến hoạt động và công việc nhận mẫu, đăng ký và quản lý mẫu;
Tiếp nhận mẫu từ khách hàng (trực tiếp hoặc gián tiếp);
Xác nhận các thông tin chưa rõ trên đơn hàng với các bộ phận và khách hàng;
Kiểm tra tình trạng mẫu, nhiệt độ mẫu, thông tin mẫu, thông tin khách hàng và yêu cầu đơn hàng;
Thông báo cho nhân viên bộ phận Chăm sóc khách hàng/Phát triển kinh doanh phụ trách về những đơn hàng chưa đầy đủ thông tin, thông tin chưa rõ ràng để xác nhận lại;
Thực hiện những thủ tục đăng ký, mã hóa mẫu, nhập liệu, chuyển giao mẫu sang phòng thí nghiệm theo quy trình đã được hướng dẫn;
Gửi mẫu cho nhà thầu phụ những chỉ tiêu chưa thực hiện được theo chỉ thị của người phê duyệt;
Thực hiện các thủ tục lưu mẫu, quản lý mẫu theo chỉ thị của cấp trên và quy trình hiện hành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kiểm nghiệm.
Cẩn thận, trung thực, chủ động, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ngoại ngữ: tiếng Anh văn phòng; thành thạo tin học văn phòng (MS word, excel, powerpoint).
Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Đồng nghiệp thân thiện
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Tổ chức sinh nhật hàng tháng
Tổ chức đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
