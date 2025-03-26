Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 - 62 đường số 2, KDC Khang An, Phú Hữu , thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện những thủ tục hành chính cần thiết hỗ trợ BPKD trong các nhiệm vụ về bán hàng và dịch vụ khách hàng;

Liên hệ với các phòng ban khác trong công ty thu thập hoặc chuyển tải những thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các phòng ban trong những dự án, hoạt động đặc thù khác của công ty theo chỉ thị của BGĐ và GSV.

2. Nhận Mẫu

Sử dụng phần mềm/công cụ quản lý của công ty để đăng ký mẫu trên hệ thống;Hỗ trợ GSV xử lý các công việc liên quan đến hoạt động và công việc nhận mẫu, đăng ký và quản lý mẫu;

Tiếp nhận mẫu từ khách hàng (trực tiếp hoặc gián tiếp);

Xác nhận các thông tin chưa rõ trên đơn hàng với các bộ phận và khách hàng;

Kiểm tra tình trạng mẫu, nhiệt độ mẫu, thông tin mẫu, thông tin khách hàng và yêu cầu đơn hàng;

Thông báo cho nhân viên bộ phận Chăm sóc khách hàng/Phát triển kinh doanh phụ trách về những đơn hàng chưa đầy đủ thông tin, thông tin chưa rõ ràng để xác nhận lại;

Thực hiện những thủ tục đăng ký, mã hóa mẫu, nhập liệu, chuyển giao mẫu sang phòng thí nghiệm theo quy trình đã được hướng dẫn;

Gửi mẫu cho nhà thầu phụ những chỉ tiêu chưa thực hiện được theo chỉ thị của người phê duyệt;

Thực hiện các thủ tục lưu mẫu, quản lý mẫu theo chỉ thị của cấp trên và quy trình hiện hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Hóa học, Hóa dược, Công nghệ Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm hoặc các ngành khác tương đương.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kiểm nghiệm.

Cẩn thận, trung thực, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ngoại ngữ: tiếng Anh văn phòng; thành thạo tin học văn phòng (MS word, excel, powerpoint).

Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác ( Theo quy chế và chính sách của công ty)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Đồng nghiệp thân thiện

BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Tổ chức sinh nhật hàng tháng

Tổ chức đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin