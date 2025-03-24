Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng (tin nhắn – cuộc gọi), tư vấn và hỗ trợ chốt đơn cho khách hàng qua Tổng đài, kênh chat từ Facebook (Vera, Jockey)
Kiểm tra tồn kho, hỗ trợ lên đơn trực tiếp cho khách hàng (nếu khách yêu cầu)
Liên hệ trao đổi với khách hàng khi có phát sinh các vấn đề về đơn đặt hàng
Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chính sách giao hàng, đổi trả, thanh toán, …
Ghi nhận, xử lý các phản ánh, góp ý, khiếu nại (nếu có) trong phạm vi phân quyền
Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng kênh chat, ưu tiên lĩnh vực thời trangCó khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp và nắm bắt vấn đề và chịu áp lực tốt
Khả năng sử dụng máy tính: MS. Office (word, excel)
Kiên nhẫn, trung thực và tinh thần sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Không Áp KPI
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.
Các quyền lợi, chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Tập đoàn
Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng, công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.
Thời gian làm việc: 8h - 18h từ Thứ 2 - Thứ 6
Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.
Quyền lợi sử dụng các sản phẩm nội bộ và của các Công ty trong tập đoàn với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

