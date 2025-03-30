Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Opal 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về dịch vụ, các sản phẩm điện máy, điện tử thông qua điện thoại, tin nhắn, email.

Xử lý tình huống, giải quyết khiếu nại của Khách hàng về dịch vụ và sản phẩm.

Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan (hỗ trợ kĩ thuật, tư vấn kỹ thuật, các phòng ban liên quan, ...)

Cập nhật thông tin, báo cáo lên hệ thống.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 28

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên (Đã tốt nghiệp, không vướng bận việc học)

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng mảng Dịch vụ khách hàng

Làm full-time, đảm bảo thời gian làm việc;

Có kỹ năng thao tác tin học văn phòng cơ bản, tốc độ đánh máy từ 50 chữ/phút;

Khả năng nói lưu loát, giao tiếp tốt, cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên trì. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghiệp vụ trước khi bắt đầu công việc.

Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, xử lý khiếu nại.

Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, Có khả năng định hướng khách hàng.

Có khả năng thích ứng/đáp ứng với môi trường làm việc áp lực cao, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 7.370.000 triệu (Lương cứng: 6.270.000 triệu + Thưởng KPIs)

Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi: BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, thưởng , tết, hoạt động ngoại khóa, quà sinh nhật, ...

Môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi (phòng ăn, tủ lạnh, tủ cá nhân để đồ, ...)

Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ; cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,...

Xét tăng lương, cơ hội thăng tiến trong công việc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin