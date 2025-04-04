Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Mức lương
2 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 7 Triệu
Trực page, hotline của công ty
Tổng hợp thông tin, ý kiến của khách hàng, tặng quà cho khách hàng
Cập nhật, điều chỉnh giá bán món ăn
Khảo sát đối thủ cạnh tranh (2 tháng/1 lần)
Thực hiện chương trình thu hút khách hàng (1 tháng/1 lần)
Quản lý bài viết các kênh marketing online như Zalo OA, fanpage, website
Triển khai các ấn phẩm marketing như: Banner, poster, menu, standee, …..
Báo cáo công việc theo định kỳ
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC SÁU CUA 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI