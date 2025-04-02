Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 102 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với các hãng tàu vận chuyển quốc tế và trong nước: submit booking, check lịch tàu, issue HBL, submit SI, file AMS, ISF, AFR,... Theo dõi booking, xử lý chứng từ, gửi Pre-Alert cho agent.Trình manifest hàng nhập, gửi thông báo hàng đến, release D/O .
- Lập Debit Note and đối chiếu công nợ với Khách Hàng.
- Theo dõi lịch trình của lô hàng và cập nhật với khách hàng nếu tàu bị delay hay thay đổi.
- Sắp xếp điều xe giao/lấy hàng nhập/xuất.
- Làm việc với đại lý nước ngoài.
- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.
- Nắm vững về nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Freight Forwarding/Xuất Nhập.
- Số lượng: 6 người.
- Yêu cầu kinh nghiệm:
1. Không yêu cầu kinh nghiệm: 2 người
2. Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên: 2 người
3. Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên: 2 người

Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)

Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

