Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tương tác với khách hàng:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và kịp thời qua các kênh giao tiếp khác nhau (điện thoại, email, chat,...).

Chủ động liên hệ và xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của họ.

Điều phối và phối hợp với các bộ phận liên quan (Kinh doanh, Kỹ thuật,...) để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng:

Triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng như tặng quà vào các dịp đặc biệt (Tết Nguyên đán, Trung Thu, Lễ kỷ niệm, v.v.)

Tổ chức các event tri ân khách hàng định kỳ (Thanking Party)

Các công việc khác:

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (nghe, nói, viết), khả năng thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Thái độ:

Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng chịu áp lực tốt và sẵn sàng học hỏi.

Tận tâm với khách hàng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Ngoại ngữ:

Khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc theo quý, thưởng thành tích trong công việc, thưởng Tết,....

Các chương trìnhvinh danh nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng, quý, năm; Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe FPT care.

Phúc lợi xã hội đầy đủ: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp, công đoàn…

Được hỗ trợ tham gia thi các chứng chỉ quốc tế theo đúng chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với nhiều chương trình sự kiện gắn kết nhân viên

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ t2 - t6.

Nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

