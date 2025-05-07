Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Chịu trách nhiệm về trả lời tin nhắn trên Page
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học viên
Lưu lại thông tin khách hàng
Phân bổ data cho Nhân viên Kinh doanh, tiếp nhận thông tin từ phòng Marketing
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Trên 18 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Thái độ làm việc nhiệt tình, năng động, chăm chỉ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Thái độ làm việc nhiệt tình, năng động, chăm chỉ
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/ tháng
Đăng ký ca làm xoay ca linh hoạt
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình”.
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.
Hỗ trợ gửi xe.
Không cần đóng bất kì loại quỹ nào, miễn phí tham gia các hoạt động chung của công ty.
Đăng ký ca làm xoay ca linh hoạt
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình”.
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.
Hỗ trợ gửi xe.
Không cần đóng bất kì loại quỹ nào, miễn phí tham gia các hoạt động chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI