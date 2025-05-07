Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Chịu trách nhiệm về trả lời tin nhắn trên Page

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học viên

Lưu lại thông tin khách hàng

Phân bổ data cho Nhân viên Kinh doanh, tiếp nhận thông tin từ phòng Marketing

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Trên 18 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có laptop cá nhân

Thái độ làm việc nhiệt tình, năng động, chăm chỉ

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/ tháng

Đăng ký ca làm xoay ca linh hoạt

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình”.

Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Hỗ trợ gửi xe.

Không cần đóng bất kì loại quỹ nào, miễn phí tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin