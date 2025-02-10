Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH NGUYỄN ƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25T2 Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhiệm vụ chính (70%)

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng dựa trên warm-data công ty cung cấp

- Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình mua hàng tại công ty.

Công việc liên quan (30%)

- Nắm rõ thông tin sản phẩm và gọi điện tư vấn khách hàng qua điện thoại về sản phẩm

- Nhập liệu data khách hàng qua phần mềm quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối với vị trí nhân viên: Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

- Có khả năng xây dựng được kịch bản sale.

- Có kĩ năng giao tiếp tốt.

- Có tinh thần học hỏi, lắng nghe trong công việc.

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7tr + % hoa hồng + trợ cấp + thưởng (thưởng hoa hồng doanh số + thưởng sàn + thưởng resales...). Thu nhập trung bình 15-20tr/tháng

- Hưởng lương tháng 13, xét duyệt lương 6 tháng/lần.

- Tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật...

- Happy time hàng ngày: trà, coffee, hoa quả free...

- Các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ƯỚC

