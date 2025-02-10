Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ILA Aeon Long Biên, Long Biên, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo sát kế hoạch mở lớp học và chỉ tiêu tái đăng ký gói học (hàng tuần).
- Tư vấn khóa học tiếp theo cho các phụ huynh và học sinh hiện tại.
- Thao tác các bước thanh toán trên hệ thống, chuyển tiền học phí của khách hàng cho bộ phận liên quan.
- Xử lý các vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu tái đăng ký của khách hàng.
- Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm, xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng.
- Xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng dựa trên quy trình chăm sóc khách hàng.
- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng.
- Chuẩn bị chứng chỉ cho các lớp học đã hoàn thành.
- Sắp xếp phòng học, thay đổi hoặc đặt phòng theo yêu cầu.
- Theo dõi việc bảo trì và vệ sinh hàng ngày tại trung tâm để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và an toàn.
- Quản lý và đảm bảo kho hàng trong tình trạng tốt và được sắp xếp đúng cách.
- Kiểm kê hàng tồn kho, chuẩn bị báo cáo hàng tháng và nhập vào cơ sở dữ liệu.
- Tiến hành các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Bắt buộc)
- Có kinh nghiệm Telesale, CSKH, là một lợi thế.
- Giờ làm việc: Ca xoay, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần.

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 12,000,000 - 15,000,000. Bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng KPI hàng tháng.
- Thử việc 100% lương cơ bản.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được cấp bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần.
- Được giảm đến 90% học phí học tiếng Anh.
- Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt khác từ trụ sở.
- Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: The Crest Residence - Khu đô thị Metropole Thủ Thiêm, 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

