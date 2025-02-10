Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chăm sóc khách hàng:
Điều phối thông tin:
Quản lý Dữ liệu:
Hỗ trợ quy trình làm việc:
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Trung thực với khách hàng; với nội bộ
- Có đời sống lành mạnh
- Không yêu cầu kinh nghiệm - Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và văn bản.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
- Khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email)
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop/Máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
