Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chăm sóc khách hàng:
Điều phối thông tin:
Quản lý Dữ liệu:
Hỗ trợ quy trình làm việc:
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Trung thực với khách hàng; với nội bộ
- Có đời sống lành mạnh
- Không yêu cầu kinh nghiệm - Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và văn bản.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
- Khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email)
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop/Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

