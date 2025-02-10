Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chăm sóc khách hàng:

Điều phối thông tin:

Quản lý Dữ liệu:

Hỗ trợ quy trình làm việc:

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Trung thực với khách hàng; với nội bộ

- Có đời sống lành mạnh

- Không yêu cầu kinh nghiệm - Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và văn bản.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

- Khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email)

- Có tính chủ động trong công việc.

- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop/Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

