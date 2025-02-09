Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Star Tower, số 68, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và theo dõi xử lý vấn đề triệt để, khôn xảy ra trải nghiệm tệ với khách hàng.

● Chăm sóc, luôn kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

● Đảm nhiệm các kênh bán, hỗ trợ khách hàng tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ, chính sách của công ty một cách nhanh nhất, tốt nhất.

● Cập nhật và quản lý thông tin, dữ liệu khách hàng (bao gồm cả khách hàng mới và cũ) trên phần mềm CRM

● Đề xuất việc tặng quà tri ân, sự kiện trong đời, các dịp quan trọng trong năm cho các khách hàng công ty.

● Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm. Đảm bảo nắm rõ kiến thức, thông tin event, sự kiện, chương trình ưu đãi của công ty.

● Trực page online ( ca luân phiên giữa các thành viên trong team, làm việc online tại nhà)

● Báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ trong độ tuổi 2000 - 1993, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, chăm sóc và phát triển mối quan hệ tốt với KH tiềm năng,

● Có kiến thức chuyên sâu về ngành, sản phẩm Dược mỹ phẩm, làm đẹp là lợi thế hoặc đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty về Dược mỹ phẩm, Bất động Sản, Thiết bị y tế - thẩm mỹ, Bảo hiểm,...ở vị trí Chăm sóc KH

● Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành nghề liên quan

● Không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,..về ngành hoặc các lớp đào tạo chuyên môn trực tiếp tại công ty

● Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, chỉnh chu trong hình ảnh và tác phong khi làm việc

● Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

