Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PHC Complex

- 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, quảng bá sản phẩm công ty, thúc đẩy tiêu thụ
Quản lý đơn hàng từ khâu tìm mẫu, báo giá, lên đơn, thu hồi công nợ, giải quyết lỗi đổi trả.
Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ làm ăn.
Phối hợp với Nhân viên kinh doanh và cấp trên để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan bán hàng, tư vấn khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2002-1991
Ứng viên có khoảng từ dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, từng là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng...
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế...
Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế lớn
Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp tốt.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi
Có phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.500.000 - 10.000.000 + hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập 15.000.000+
Thưởng thành tích tốt hàng tháng, tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Cấp máy tính xách tay làm việc.
Cấp Đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân...
Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.
Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động (Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài hàng năm)
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước, nghỉ tết 15 ngày có lương
Hoàn ngày phép năm, lương tháng 13
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 và 4, 1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM

