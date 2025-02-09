Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: PHC Complex - 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN, Long Biên, Quận Long Biên

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, quảng bá sản phẩm công ty, thúc đẩy tiêu thụ

Quản lý đơn hàng từ khâu tìm mẫu, báo giá, lên đơn, thu hồi công nợ, giải quyết lỗi đổi trả.

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ làm ăn.

Phối hợp với Nhân viên kinh doanh và cấp trên để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan bán hàng, tư vấn khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi 2002-1991

Ứng viên có khoảng từ dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc, từng là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng...

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế...

Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế lớn

Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp tốt.

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi

Có phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.500.000 - 10.000.000 + hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập 15.000.000+

Thưởng thành tích tốt hàng tháng, tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Cấp máy tính xách tay làm việc.

Cấp Đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân...

Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.

Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động (Có cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài hàng năm)

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước, nghỉ tết 15 ngày có lương

Hoàn ngày phép năm, lương tháng 13

Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

