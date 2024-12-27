Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 126 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đăng bài trên dòng thời gian kênh online của công ty Zalo, Facebook, Tiktok...
Đăng bài, dán link và kéo member vào nhóm Group Zalo, Group Facebook....
Đi vào các group kết bạn Zalo, Facebook
Chăm sóc, tìm kiếm, tư vấn khách hàng trên các nền tảng online
Lập đơn hàng phần mềm crm
Chụp ảnh sản phẩm
Làm việc theo chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: nữ 96-2k2 - Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Người vui tích, tư duy tích cực
Giao tiếp nhẹ nhàng, hoạt ngôn người có xu hướng, hướng ngoại
Nhanh nhẹn, chủ động, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Biết chụp và chỉnh ảnh sản phẩm bằng điện thoại
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8-10 triệu + Hoa hồng = Thu nhập > 15 triệu/tháng
Lương cơ bản: 8-10 triệu
Được đào tạo khi tiếp nhận công việc
Thử việc hưởng 100% lương theo Okr - BHXH, BHTN theo đúng quy định nhà nước
Thử việc hưởng 100%
Lịch nghỉ lễ, theo các ngày trong năm và quy định nhà nước
Môi trường làm việc trẻ, năng động thoải mái về thời gian, tự do trao đổi để xuất ý kiến
Được làm 4 ngày online/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
