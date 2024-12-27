Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đăng bài trên dòng thời gian kênh online của công ty Zalo, Facebook, Tiktok...

Đăng bài, dán link và kéo member vào nhóm Group Zalo, Group Facebook....

Đi vào các group kết bạn Zalo, Facebook

Chăm sóc, tìm kiếm, tư vấn khách hàng trên các nền tảng online

Lập đơn hàng phần mềm crm

Chụp ảnh sản phẩm

Làm việc theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: nữ 96-2k2 - Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Người vui tích, tư duy tích cực

Giao tiếp nhẹ nhàng, hoạt ngôn người có xu hướng, hướng ngoại

Nhanh nhẹn, chủ động, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Có laptop cá nhân

Biết chụp và chỉnh ảnh sản phẩm bằng điện thoại

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10 triệu + Hoa hồng = Thu nhập > 15 triệu/tháng

Lương cơ bản: 8-10 triệu

Được đào tạo khi tiếp nhận công việc

Thử việc hưởng 100% lương theo Okr - BHXH, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Thử việc hưởng 100%

Lịch nghỉ lễ, theo các ngày trong năm và quy định nhà nước

Môi trường làm việc trẻ, năng động thoải mái về thời gian, tự do trao đổi để xuất ý kiến

Được làm 4 ngày online/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin