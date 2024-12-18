Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ZIOMT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Hỗ trợ thu ngân & thanh toán cho khách hàng

· Tương tác với khách hàng & bao quát cửa hàng

· Tư vấn dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng

· Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các chương trình ưu đãi, chính sách, quy trình

· Tiếp nhận thông tin hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

· Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.

· Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ZIOMT Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng: 7.000.000 + trợ cấp 900k/tháng

· Thưởng: Tư vấn sản phẩm + KPI

· Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,... với nhân sự gắn bó

· Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

· Chế độ làm tóc dành riêng cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZIOMT

