Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ZIOMT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ZIOMT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
· Hỗ trợ thu ngân & thanh toán cho khách hàng
· Tương tác với khách hàng & bao quát cửa hàng
· Tư vấn dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng
· Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về các chương trình ưu đãi, chính sách, quy trình
· Tiếp nhận thông tin hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.
· Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.
· Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ZIOMT Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương cứng: 7.000.000 + trợ cấp 900k/tháng
· Thưởng: Tư vấn sản phẩm + KPI
· Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,... với nhân sự gắn bó
· Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
· Chế độ làm tóc dành riêng cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZIOMT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
