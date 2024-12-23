Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Hướng dẫn và giải đáp cho Khách Hàng những thông tin liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám

Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ phận phụ trách giải quyết, theo dõi kết quả đến khi hoàn tất và phản hồi cho khách hàng.

Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện và phản hồi nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng