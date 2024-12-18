Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 21 ngõ 27 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chuyển đổi thành công Leads (từ MKT) thành khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách
- Tư vấn về dịch vụ, sản phẩm vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách cho khách hàng
- Hỗ trợ tìm kiếm, đàm phán Giá với đối tác/nhà cung cấp và chốt sales
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
- Điều phối vận hành dịch vụ: Khách hàng - Nhà cung cấp (đối tác)
- Phối hợp với các phòng ban để upsell/cross sell các sản phẩm
- Feedbacks liên tục cùng bộ phận MKT/Product và BA để cải tiến, đóng gói và nâng cấp sản phẩm chất lượng theo segments.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ý chí & Nghiêm túc & Thẳng thắn
- Động cơ làm việc rõ ràng
- Linh hoạt, có khả năng ứng biến tốt
- Luôn vượt qua giới hạn
- Xử lý tình huống, tư vấn dịch vụ. Quản lý thời gian và tư duy giải pháp
- Định hướng dịch vụ và khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, tự do sáng tạo.
- Làm việc với Sếp siêu “nhẹ nhàng” và “nhiệt tình”
- Được hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải tiến tinh thần: gym, bơi, yoga,...
- Được trang bị đầy đủ các thiết bị trong công việc: máy tính, tai nghe, điện thoại
- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (Nghỉ ngày bất kỳ trong tuần).
Ca sáng: 8h00 - 17h00
Ca tối: 13h00 - 21h00 (02 tối/tuần)
- Lương: 8-12 triệu, thưởng hàng tháng và hàng quý.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 166 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

