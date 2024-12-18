Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 21 ngõ 27 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chuyển đổi thành công Leads (từ MKT) thành khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách

- Tư vấn về dịch vụ, sản phẩm vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách cho khách hàng

- Hỗ trợ tìm kiếm, đàm phán Giá với đối tác/nhà cung cấp và chốt sales

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Điều phối vận hành dịch vụ: Khách hàng - Nhà cung cấp (đối tác)

- Phối hợp với các phòng ban để upsell/cross sell các sản phẩm

- Feedbacks liên tục cùng bộ phận MKT/Product và BA để cải tiến, đóng gói và nâng cấp sản phẩm chất lượng theo segments.

- Ý chí & Nghiêm túc & Thẳng thắn

- Động cơ làm việc rõ ràng

- Linh hoạt, có khả năng ứng biến tốt

- Luôn vượt qua giới hạn

- Xử lý tình huống, tư vấn dịch vụ. Quản lý thời gian và tư duy giải pháp

- Định hướng dịch vụ và khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, tự do sáng tạo.

- Làm việc với Sếp siêu “nhẹ nhàng” và “nhiệt tình”

- Được hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải tiến tinh thần: gym, bơi, yoga,...

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị trong công việc: máy tính, tai nghe, điện thoại

- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (Nghỉ ngày bất kỳ trong tuần).

Ca sáng: 8h00 - 17h00

Ca tối: 13h00 - 21h00 (02 tối/tuần)

- Lương: 8-12 triệu, thưởng hàng tháng và hàng quý.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

