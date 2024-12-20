Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc cho các nhà bán hàng về quy trình bán hàng, đăng sản phẩm và các chính sách của Printerval

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ nhà bán hàng, đảm bảo giải quyết nhanh chóng và hiệu quả

Thu thập và ghi nhận phản hồi từ nhà bán hàng để cải tiến dịch vụ và quy trình hỗ trợ

Tham gia đào tạo và hướng dẫn các nhà bán hàng mới về cách sử dụng nền tảng của Printerval

Báo cáo định kỳ về tình hình hỗ trợ và các vấn đề thường gặp của nhà bán hàng cho quản lý

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, quản trị hoặc marketing

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, software

Tiếng Anh tốt, đặc biệt kĩ năng đọc viết

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn bản và lời nói, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề

Kỹ năng công nghệ: Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng. Có khả năng làm việc với các phần mềm CRM là một lợi thế

Tính cách: Nhiệt tình, thân thiện, có tinh thần hợp tác và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 11 triệu VNĐ/tháng, kèm phụ cấp và thưởng theo kết quả kinh doanh của bộ phận.

Chế độ đãi ngộ

Thưởng hiệu quả công việc.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau thời gian thử việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và có nhiều cơ hội phát triển.

Du lịch hàng năm, thưởng lễ tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

