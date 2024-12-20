Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc cho các nhà bán hàng về quy trình bán hàng, đăng sản phẩm và các chính sách của Printerval
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ nhà bán hàng, đảm bảo giải quyết nhanh chóng và hiệu quả
Thu thập và ghi nhận phản hồi từ nhà bán hàng để cải tiến dịch vụ và quy trình hỗ trợ
Tham gia đào tạo và hướng dẫn các nhà bán hàng mới về cách sử dụng nền tảng của Printerval
Báo cáo định kỳ về tình hình hỗ trợ và các vấn đề thường gặp của nhà bán hàng cho quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, quản trị hoặc marketing
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, software
Tiếng Anh tốt, đặc biệt kĩ năng đọc viết
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn bản và lời nói, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề
Kỹ năng công nghệ: Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng. Có khả năng làm việc với các phần mềm CRM là một lợi thế
Tính cách: Nhiệt tình, thân thiện, có tinh thần hợp tác và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 11 triệu VNĐ/tháng, kèm phụ cấp và thưởng theo kết quả kinh doanh của bộ phận.
Mức lương
9 - 11 triệu VNĐ/tháng
Chế độ đãi ngộ
Thưởng hiệu quả công việc.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau thời gian thử việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và có nhiều cơ hội phát triển.
Du lịch hàng năm, thưởng lễ tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

