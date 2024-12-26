Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: òa nhà Golden Palm 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Định kỳ chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty.

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.

- Làm được full time

- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Có Laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5.5tr - 7tr + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng => Thu nhập từ 9-15 tr/tháng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng.

- Thử việc 1 tháng.

- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.

- Nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quản lý trực tiếp.

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

- Teambuilding hàng quý, tiệc funny cuối tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.