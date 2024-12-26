Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: òa nhà Golden Palm 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Định kỳ chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty.
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.
- Làm được full time
- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có Laptop để làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5.5tr - 7tr + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng => Thu nhập từ 9-15 tr/tháng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng.
- Thử việc 1 tháng.
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quản lý trực tiếp.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Teambuilding hàng quý, tiệc funny cuối tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
