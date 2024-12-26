Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: òa nhà Golden Palm 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Định kỳ chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty.
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.
- Làm được full time
- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có Laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5.5tr - 7tr + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng => Thu nhập từ 9-15 tr/tháng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng.
- Thử việc 1 tháng.
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quản lý trực tiếp.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Teambuilding hàng quý, tiệc funny cuối tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

