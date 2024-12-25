Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse 06 Tòa nhà UDIC Westlake, khu đô thị Ciputra, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận và gọi điện thoại đến khách hàng theo danh sách data có sẵn từ công ty.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của công ty, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết để khách hàng hiểu rõ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Báo cáo hiệu quả công việc hàng ngày, hàng tuần cho quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học (ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing).

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí Telesale hoặc Chăm sóc khách hàng là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng hoặc giọng địa phương.

Có tinh thần trách nhiệm, kiên trì và khả năng chịu áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-10tr + % hoa hồng hấp dẫn+ phụ cấp

Thưởng theo doanh số và thành tích công việc.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesale, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Quản lý bộ phận.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CDI

